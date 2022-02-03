София, 3 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило положение о выделении дополнительной материальной помощи местным фермерам и небольшим крестьянским хозяйствам, пострадавшим от введения жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом 3 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, в течение ближайших нескольких месяцев на реализацию соответствующей программы будет выделено около 450 млн левов ($260 млн). Распределением государственных субсидий займется болгарский Сельскохозяйственный фонд.

«Мы намерены и в дальнейшем поддерживать частные земледельческие и животноводческие предприятия», — резюмировал министр сельского хозяйства Болгарии Иван Иванов. По его словам, до конца нынешнего года официальная София разработает дополнительные компенсационные программы для отрасли.

Напомним, из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, в Болгарии свою деятельность прекратили около 2,5 тысяч сельскохозяйственных структур. Сотни крупных ферм вынуждены работать в убыток в условиях резкого подорожания электроэнергии и топлива.