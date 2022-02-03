Минск, 3 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, в любой момент возможен горячий конфликт. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 3 февраля на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

President.gov.by Александр Лукашенко

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По его словам, эскалация напряжённости в мире вызывает тревогу, напоминает об ужасах Второй мировой войны. Текущая ситуация напоминает конец 30-х — начало 40-х годов ХХ века.

«Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что некоторые государства расширяют применение нелегитимных санкций, это способствует дестабилизации мировой обстановки. Введение ограничений против неугодных стран — одно из проявлений неоколониализма, оно неизбежно ведёт к санкционным войнам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия выступит на стороне России в случае военной агрессии против Москвы.

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