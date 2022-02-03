Ташкент, 3 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. За среду, 2 февраля, в Узбекистане выявили 926 случаев коронавируса, что на 161 случай меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает министерство здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, в Ташкенте в среду выявлен 431 случай или на 158 случаев меньше, чем во вторник.

«В Ташкентской области было зарегистрировано 102 случая, в Ферганской области — 67 случаев, в Самаркандской — 51, в Каракалпакстане — 47, в Сурхандарьинской области — 46», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в среду в стране умерли от COVID-19 четыре человека.

Всего, общее умерших от коронавируса составляет 1575 человек.