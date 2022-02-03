Подгорица, 3 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На зимних Олимпийских играх в Пекине (4−20 февраля) Черногорию представят три спортсмена.

Лыжи

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Елена Вуйчич и Эльдар Салихович будут соревноваться в слаломе и слаломе-гиганте, а Александр Грбович — в трех дисциплинах на беговых лыжах.

Подготовку к Пекину спортсмены-олимпийцы по горнолыжному спорту начали в июле, на австрийском леднике Хинтертукс, также они готовились и в Италии, участвовали в соревнованиях, где набирали олимпийские очки.

Напомним, что Зимние Олимпийские игры откроются 4 февраля в Пекине.