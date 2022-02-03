Пекин, 3 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Шесть хоккеисток сборной России получили положительные результаты тестов на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Об этом 3 февраля сообщил журналистам главный тренер команды Евгений Бобарико.

Коронавирус

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«У нас шесть человек, из-за которых нас посадили на карантин», — сказал Бобарико.

Это Диана Фархутдинова, Ольга Сосина, Ангелина Гончаренко, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева и Людмила Белякова.

По словам Бобарико, к команде уже присоединились ещё два игрока, поэтому заявка на матч есть. Сейчас сборная сдаёт по два теста в день, на основании чего будет иметь состав на игру.

На групповом этапе олимпийского турнира женская сборная России по хоккею сыграет с командами Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).