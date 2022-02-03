Луганск, 3 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Украинские силовики размещают бронетехнику возле подконтрольных Киеву сёл в Донбассе. Зафиксированы два таких случая, сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Представитель оборонного ведомства уточнил, что одна бронированная разведывательно-дозорная машина Вооружённых сил Украины размещена в селе Вершина, ещё одна боевая бронированная машина — у села Орехово-Донецкое.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — подчеркнули в Народной милиции.

Кроме того, у украинских силовиков работает станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД». Она два раза подавляла сигналы каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населённого пункта Луганское и один раз — у Клинового. Таким образом украинцы пытаются помешать наблюдателям миссии обнаружить их военную технику, отмечают в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня и размещения вооружений. Однако обстановка там остаётся напряженной.

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