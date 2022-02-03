Чикаго, США, 3 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Фредерик Годро, Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Нико Штурм.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 59 очков. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 39 очками.

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