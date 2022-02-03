Детройт, США, , 10:37 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

«Лос-Анджелес Кингз» Lisa Gansky

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Филлип Дано. Ещё по голу забили Артур Калиев, Виктор Арвидссон и Адриан Кемпе.

В составе «Детройта» точными бросками отметились форварды Майкл Расмуссен, Тайлер Бертуцци и Джо Велено.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 55 очков. «Детройт» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 46 очками.

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