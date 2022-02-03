Вашингтон, , 10:30 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Евгений Кузнецов (сс) David

В составе «Эдмонтона» дубль оформил нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс. Ещё по голу забили Леон Драйзайтль, Эвандер Кейн и Коннор Макдэвид.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились Ларс Эллер, Конор Шири и российский форвард Евгений Кузнецов.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимают девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 49 очков. «Вашингтон» идёт на седьмом месте в Восточной конференции с 59 очками.

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