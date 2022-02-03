Астана, 3 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 7656 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 1 253 759 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 114 833 человека, в том числе 13 260 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 126 829 носителей коронавируса, из них в стационарах разместили 10 192 человека.

Всего в стране зафиксировали 13 295 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 7149 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 12 783 человека. Скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19.