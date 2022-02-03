Баку, 3 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 2 февраля выявили 6620 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 18 797 тестов, что стало «рекордом» для республики. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в стране выявили 670 313 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 630 727 человек, в том числе 3385 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 30 807 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8779 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 24 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 5223 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 15 945 тестов. Выздоровевшими медики признали 2319 человек. Смерть наступила у 21 пациента с диагнозом COVID-19.