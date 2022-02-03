Вашингтон, 3 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит Матч звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за положительного теста на коронавирус. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба клуба.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

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Овечкин попал в ковид-протокол и пропустил встречу с «Эдмонтон Ойлерз», который прошёл 3 февраля, а также не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ 5 февраля.

Таким образом, Овечкин пропустит третий Матч звёзд НХЛ подряд. В 2019 и 2020 годах он отказался от участия в этом мероприятии, а 2021-м матч не проводился из-за пандемии.