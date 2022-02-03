Сеул, 3 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В 2021 году объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, составил 192,9 трлн вон (~$159,9 млрд), что на 21% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, данный показатель является рекордным с 2001 года.

Известно, что продажи продуктов в Южной Корее выросли на 26,8%, электроники — на 25,8%.

71,6% транзакций пришлись на мобильные устройства.

Эксперты отмечают, что рост показателей связан с тем, что в условиях пандемии коронавируса жители страны воздерживались от посещения магазинов и ресторанов.

Между тем, в декабре 2021 года объём средств, потраченных на онлайн-шоппинг, вырос на 15,8%, до 18,4 трлн вон (~$15,2 млрд).