Сухум, 3 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 2 февраля в ходе 947 исследований выявили 721 случай заражения коронавирусом, что стало «рекордом» для республики. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 156 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 29 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 45 104 носителя SARS-CoV-2. Из них 37 488 человек признали выздоровевшими, в том числе 382 — за последние сутки. За всё время 602 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 454 носителей SARS-CoV-2 в результате 769 исследований. За сутки зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 349 человек.