Вашингтон, 3 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Представители США и Евросоюза попросили ряд азиатских стран нарастить поставки газа в Европу в случае, если на Украине развернётся военный конфликт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Gazprom.ru Добыча газа

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По данным агентства, переговоры идут в том числе с руководством Японии, Южной Кореи и Индии. Переговоры с Китаем были, но носили ограниченный характер, отмечают собеседники издания.

Указано также, что американское руководство ведёт переговоры о поставках газа в Европу не только со странами Азии, но также с Ливией, Египтом, Катаром и Нигерией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ведутпереговоры о поставках газа в Европу «с рядом стран и поставщиками».

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