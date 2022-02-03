Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Количество находящихся под медицинским наблюдением пациентов в Петербурге с тем или иным ОРВИ, подозрением на СOVID-19 или уже подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 250 тысяч человек. Об этом 3 февраля сообщили в городском комитете по здравоохранению.

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«Из них более 240 тысяч проходят лечение на дому», — отметили в пресс-службе комздрава.

Там добавили, что доля тяжелых больных в стационарах, принимающих пациентов с ковидом, снизилась до 17%.

Напомним, по данным на 2 февраля, в стационарах Петербурга находились на лечении 7673 человека с COVID-19 и пневмониями.

Добавим, постоянное население Петербурга — около 5,4 млн человек.