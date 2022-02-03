Берлин, 3 февраля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Так называемый нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе удалось оживить, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

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По его словам, в настоящее время существуют переговоры между Россией и США, запущенные с подачи американского президента, также идут переговоры России и Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО. Наряду с переговорами в рамках ОБСЕ существует и «нормандский формат» — поиск Германией, Францией, Россией и Украиной выхода из «нынешней весьма запутанной ситуации».

«Нам действительно удалось снова вдохнуть в него жизнь», — подчеркнул Шольц, отметив, что в «нормандском формате» проводилось множество дискуссий.

Германский канцлер добавил, что на границе РФ и Украины сложилась довольно серьезная ситуация, которая может стать предпосылкой для «военной акции».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» прошли в Париже 26 января. Встреча длилась более восьми часов, она была первой, прошедшей в очном формате более чем за год. Участники договорились возобновить дискуссии через две недели в Берлине.

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