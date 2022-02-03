Мадрид, 3 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Председатель испанской «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо подчеркнул, что его партия поддерживает НАТО и Евросоюз в связи с ситуацией на Украине. Об этом он заявил по итогам встречи с новым лидером Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем, сообщает EFE.

Pp.es Пабло Касадо

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Касадо также попросил правительство Испании обеспечить прозрачность в этом вопросе.

Политик подчеркнул, что и он, и Мерц разделяют убеждение, что Североатлантический альянс должен «управлять действими» их партий и стран.