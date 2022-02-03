Куала-Лумпур, 3 февраля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5736 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 5553 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 2 882 060. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 31 992 человека.

В настоящее время в Малайзии числится 60 117 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 112 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.