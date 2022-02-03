Берлин, 3 февраля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Германии было подтверждено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это следует из опубликованных 2 февраля данных института Роберта Коха, входящего в структуру минздрава и ведущего медицинскую статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных за последние 24 часа новых случаев заражения коронавирусом составило 236 120, скончались от последствий заболевания COVID-19 164 пациента. Предыдущий рекорд по суточному числу заражений был зафиксирован в середине января и составил около 92 тыс. случаев.

Общее количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Германии составило более 10,4 миллиона человек, из них 118 334 скончались от последствий заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр юстиции Германии Марко Бушман заявил о своих надеждах на отмену в марте ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.