Пекин, 3 февраля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Не менее 55 случаев заражения было выявлено за сутки среди тех, кто прибыл на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщил председатель группы медицинских экспертов оргкомитета «Пекин-2022» Брайан Макклоски 3 февраля на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в аэропорту Пекина обнаружили 29 лиц с коронавирусом, а еще 26 — в так называемом замкнутом круге, где размещены участники Олимпиады. По словам Макклоски, начиная с 23 января среди прибывших на Игры выявили 287 подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля стало известно, что глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго накануне открытия Олимпиады в Пекине заразился коронавирусом.

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