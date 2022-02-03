Москва, 3 февраля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Продолжение переброски войск США в Европу означает, что Штаты продолжают наращивать напряжённость на территории европейского континента. Об этом заявил журналисту телеканала CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что соответствующие шаги со стороны Вашингтона — «лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться».