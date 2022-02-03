Песков обвинил США в наращивании напряжённости в Европе
Москва, 3 февраля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Продолжение переброски войск США в Европу означает, что Штаты продолжают наращивать напряжённость на территории европейского континента. Об этом заявил журналисту телеканала CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что соответствующие шаги со стороны Вашингтона — «лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться».