Тегеран, 3 февраля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 2 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 563, причем 59 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус

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«Еще 59 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 132 563», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 38 160 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1 975 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 115 134 пациента из общего числа 6 446 404 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1819 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 905 266 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 277 761 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.