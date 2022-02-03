Берн, 3 февраля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Ряд ограничений, действующих в Швейцарии из-за распространения коронавирусной инфекции, будет снят с 3 февраля. Об этом сообщило 2 февраля на своем сайте швейцарское федеральное управление здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Власти страны считают, что COVID-19 становится эндемичным заболеванием и кризис, связанный с коронавирусом, заканчивается. С указанной даты будет отменен обязательный карантин для контактировавших с носителями SARS-CoV-2, а также удаленный режим работы.

Планируется, что с 17 февраля начнется поэтапное снятие всех остальных ограничений, включая ношение масок и предъявления сертификата о вакцинации. Решение по этому поводу может быть принято на заседании швейцарского правительства 16 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швеции объявили о том, что с 9 февраля в королевстве будут отменены все ограничения, действующие из-за угрозы коронавируса.