Сантьяго, 3 февраля, 2022, 02:48 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки выявили 29 844 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

(сс) She Paused 4 Thought Сантьяго, Чили

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 2 221 276. Также за минувшие сутки в стране скончались еще девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 39 742 человека.

Ведомство отмечает, что суточный прирост заболевших составил 23,95%. При этом устойчивый рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в течение всей прошедшей недели. Эксперты предполагают, что это связано с распространением штамма «Омикрон».