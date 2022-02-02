Исламабад, 3 февраля, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Власти Пакистана одобрили предложение продавать в аптеках страны наборы для самостоятельного тестирования на наличие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба пакистанского медицинского регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, одобренные к использованию наборы для забора мазков с носоглотки, а также взятия проб слюны вскоре поступят в продажу в аптеках страны. Предполагается, что возможность для жителей тестироваться самостоятельно на наличие COVID-19 поможет замедлить распространение инфекции. Тем не менее более точные ПЦР-тесты все равно будут выполняться в лабораториях.

Отметим, что Пакистан столкнулся с очередным ростом заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. В частности, за прошедшую неделю рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране составил 10%.