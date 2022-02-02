Стокгольм, 2 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 67. Эта информация была опубликована 2 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 855 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 223 115 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 39 205 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 778 355 человек старше 12 лет (86,5%), вторую — 7 515 723 (83,6%). 4 084 573 шведа старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (49,4%).

С начала пандемии в общей сложности 8630 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.