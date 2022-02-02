Приштина, Сербия, 2 февраля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Косово 2 февраля в результате исследования 12 259 образцов выявили 2590 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 2952 человека, за сутки в крае скончались шесть пациентов с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Irvi Hyka Призрен. Косово

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 211 831 случай заражения, 174 996 пациентов излечились, 3027 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно растет и сейчас составляет 33 538. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в несколько раз больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 806 926 человек, при этом произведено уже свыше 1 783 672 инъекции вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 82 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.