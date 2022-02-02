Подгорица, 2 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от последствий ковида скончались 14 человек, зарегистрировано еще 617 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения. Среди умерших самому младшему было 50 лет, а самому старшему — 89 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии увеличилось до 2582 человек.