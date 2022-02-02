Вашингтон, 2 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В течение следующих четырех недель в США более 65 тысяч человек могут умереть от COVID-19, согласно прогнозу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает 2 февраля CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вторую неделю подряд американские эксперты прогнозируют рост смертности.

Согласно прогнозам, количество смертей будет медленно расти в течение первой недели, а затем снижаться в течение оставшегося времени.

Ожидается, что к концу февраля общее число жертв коронавируса в США может составить от 933 тысяч до 965 тысяч человек.

В рамках прогноза средний суточной показатель смертности будет составлять 2741 случай. В последнее время от коронавируса в США ежедневно умирают примерно 2530 человек.

Напомним, согласно статистике Университета Джона Хопкинса, COVID-19 в США уже унес жизни более 890 770 человек.