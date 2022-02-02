Новосибирская область, 10 апреля, 2006, 11:13 — ИА Регнум. За минувшие выходные в Новосибирской области зарегистрировано 898 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, раскрыто 663 преступлений, зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1 человек и получили травмы 16 человек. Задержаны 237 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля сообщили в отделе информации и общественных связей ГУВД Новосибирской области.

7 апреля, среди бела дня, четверо молодых людей на Гусинобродском шоссе напали на прохожего. Избив его, молодчики забрали сотовый телефон и 200 рублей, однако через мгновение были задержаны на месте преступления экипажем вневедомственной охраны. Возраст разбойников - от 19 до 23 лет, все они арестованы, деньги и телефон изъяты. Пострадавший доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и сломанным ребром.

На остановке "Горбольница" днем 7 апреля сотрудник милиции задержал карманника. 20-летний мужчина, уже имеющий одну судимость за кражу, вытащил из кармана женщины кошелек, в котором находилось 300 рублей. Свидетелем кражи стал оперативник городского УВД, который и задержал вора.

Два уголовных дела по ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу) возбуждены по фактам, имевшим место в служебных кабинетах Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД. Два гражданина попытались решить вопрос об административном преследовании с помощью денег. Суммы взяток составили 9 и 10 тысяч рублей. В итоге нарушители, явившиеся в милицию, чтобы "дать на лапу", решив тем самым все проблемы, только усугубили свое положение, став фигурантами уголовных дел.

8 апреля вечером в квартиру одного из домов Бердска вошли двое мужчин и женщина. Угрожая хозяину ножом, они попытались завладеть компьютером и музыкальным центром. Однако хозяин оказал нападавшим активное сопротивление. В результате схватки один из нападавших получил телесные повреждения, а другой - ножевое ранение, от которого скончался на месте. Множественные ранения получил и сам оборонявшийся. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Что же касается хозяина квартиры, его действия квалифицирует прокуратура.

Днем 8 апреля на автодороге "Байкал" в Коченевском районе четверо мужчин, один из которых был одет в форму военнослужащего, с помощью громкоговорящего устройства и милицейского жезла остановили автомобиль "Тойота", за рулем которого находился житель Алтая. Угрожая пистолетом, злоумышленники завладели крупной суммой денег (свыше 100 тысяч рублей) у пассажира иномарки - гражданина Монголии, после чего скрылись на "Жигулях". Ведется розыск преступников.

Днем 8 апреля в милицию поступило очередное сообщение о якобы готовящемся акте терроризма. Звонивший сообщил, что в новосибирском лицее №22 заложено взрывное устройство. Лицеисты и преподаватели были эвакуированы, однако бомбу не нашли. Зато нашли "террориста" - учащегося восьмого класса этого лицея. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Прокуратурой Первомайского района Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении 37-летнего жителя Затулинского жилмассива. В прошлом году он под предлогом тяжелого материального положения назанимал у трех своих знакомых крупные суммы денег в рублях и долларах США (в общей сложности около четверти миллиона рублей), после чего исчез - уволился с работы, съехал с квартиры, где проживал, стал скрываться от своих благодетелей. По версии следствия, подобный факт может быть не единственным в биографии афериста.

Днем 9 апреля в Искитиме выпивали два брата 45 и 48 лет. Закончилось это мероприятие весьма плачевно: захмелев, мужчины затеяли ссору, и старший, схватив со стола обычные ножницы, ударил младшего в грудь. В итоге воскресный день закончился для одного из них в больнице, для другого - в отделении милиции.

Ночью 9 апреля в центральную больницу Мошковского района поступил 23-летний житель поселка Сокур с ножевым ранением печени. Врачам он сказал, что, находясь в состоянии опьянения, порезал себя сам. Однако в милиции, куда было сообщено о случившемся, молодому человеку не поверили. И, оказалось, не зря: в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники вышли на бабушку пострадавшего. 69-летняя женщина, как выяснилось, выпивала с внуком. Конфликт поколений вылился в банальную "бытовуху". В отношении бабушки возбуждено уголовное дело, сама она пока отпущена под подписку о невыезде.

В городе Оби 9 апреля трое забили насмерть своего собутыльника - мужчина был доставлен в больницу с разбитой головой, врачам не удалось спасти ему жизнь. Виновные в его смерти - двое ранее судимых мужчин - арестованы, женщина, помогавшая им, отпущена под подписку о невыезде.

В Сузуне 47-летний отец чуть не отправил на тот свет собственного сына, нанеся ему проникающее ножевое ранение в живот.

Днем 9 апреля на пульт дежурного оператора поступил анонимный звонок. Мужской голос сообщил о пяти взрывных устройствах, якобы заложенных на железнодорожном вокзале Барабинска. "Террориста" быстро вычислили и задержали. Им оказался 31-летний житель Барабинска, находившийся в Новосибирске в гостях у родственников - здесь его и взяли. Известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.