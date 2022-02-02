Москва, 2 февраля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Рост заболеваемости COVID-19 в Москве начал замедляться на текущей неделе, в связи с чем можно ожидать выхода на плато по ситуации с коронавирусом. Об этом заявил 2 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь, как Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора — прим. ИА REGNUM) в своё время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато», — отметил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с СOVID-19.

Вместе с тем Собянин отметил, что «ещё не конец недели», и динамика заболеваемости ещё может измениться.

«Посмотрим, как будут развиваться события, но тем не менее есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться», — сказал он.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Москве за минувшую неделю выросла на 70%, а число госпитализаций — на 40%.