Берлин, 2 февраля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зафиксированы рекордные 208 498 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 196 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 2 февраля Deutsche Welle со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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Общее число выявленных инфицированных за весь период с начала эпидемии в Германии превысило отметку в десять миллионов и достигло 10 186 644 человек.

Эксперты отмечают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше, так как многие случаи остаются незарегистрированными, отчасти из-за нехватки возможностей для тестирования. В последние несколько дней ряд городов и районов также сообщали о трудностях с передачей статистических данных в агентство общественного здравоохранения.

Сообщается также, что заболеваемость COVID-19 среди детей в возрасте 5−14 лет в настоящее время почти в три раза выше, чем в среднем по стране, тогда как среди лиц старше 60 лет она почти в три раза ниже.

Несмотря на рост заболеваемости, показатели смертности и госпитализации в Германии остаются относительно стабильными. Средний показатель госпитализации людей с COVID-19 за последние семь дней составил 4,59 случая на 100 000 человек.

На этом фоне в Германии все активнее звучат призывы к принятию конкретных планов по отмене ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Министр юстицииМарко Бушман предположил, что многие меры по сдерживанию распространения COVID-19 могут быть отменены уже в марте, если число случаев заражения снизится с середины февраля, как прогнозирует RKI. При этом он уточнил, что ослабление ограничений будет возможно только в случае, если «внезапно не возникнут новые варианты вируса, которые вновь кардинально изменят ситуацию».