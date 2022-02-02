Москва, 2 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин проведёт встречу с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 3 февраля. Встреча пройдёт в режиме видеоконференции, сообщает 2 февраля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин выступает на Московском урбанистическом форуме

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Отмечается, что глава государства будет общаться с представителями региональных отделений, генерального и координационного советов организации. В их числе — владельцы крупнейших российских компаний и члены экспертного сообщества.

«В повестке встречи — вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования», — пояснили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Путин выступит на форуме «Деловой России». Ранее принять участие в мероприятии его пригласил руководитель организации Алексей Репик. Путин заявил, что постарается поучаствовать, ведь характер таких мероприятий — «не ритуальный, а предметный и деловой».

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