Владимир Путин с президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», академиком РАН Евгением Велиховым 2 февраля 2015 года. Цитата с сайта Кремля.
Государственные награды и премии Евгения Велихова:
- Герой Труда Российской Федерации (2020);
- Герой Социалистического Труда (1985);
- Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»: IV степени (2010), III степени (2000), II степени (2005) и I степени (2015);
- Ленинская премия СССР (1984);
- Государственная премия (1997, 2003);
- Три ордена Ленина (1971, 1981, 1985);
- орден Трудового Красного Знамени (1975);
- орден Мужества (1997);
- орден Дружбы (2012);
- Премия «Глобальная энергия» (2006);
- Имеет государственные награды других стран.
С 1978 по 1996 гjl Евгений Велихов — вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор создания (1983 г.) и бессменный академик-секретарь Отделения информатики и вычислительной техники в АН СССР, ныне — Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН.
Под руководством академика Велихова в Курчатовском институте было создано уникальное производство сверхбольших интегральных схем и микропроцессоров, обеспечено участие России в глобальном информационном проекте GLORIAD (оптоволоконное кольцо сетевой связи, охватывающее весь земной шар по трассе Чикаго — Нью-Йорк — Амстердам — Москва — Хабаровск — Пекин — Гонконг — Сиэтл — Чикаго).
Международный термоядерный экспериментальный реактор ITER, по словам самого Евгения Велихова, стал делом его жизни.
С 1992 по 2001 год Евгений Павлович был председателем Совета по техническому проектированию ITER, в 2006 году стал членом международного Совета ITER от России, с 2010 по 2012 год занимал должность председателя Совета ITER.
При активной поддержке Е. П. Велихова проектировалась и создавалась первая в России морская ледостойкая платформа «Приразломная», работающая с 2014 г. на одноименном нефтяном месторождении в Баренцевом море.
После окончания физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1961 г. Евгений Павлович Велихов пришел работать в НИЦ «Курчатовский институт» (ранее — Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова). С 1989 г. был его директором, с 1992 г. — президентом РНЦ «Курчатовский институт». С 2015 г. Евгений Павлович — почетный президент НИЦ «Курчатовский институт».
Являясь с 1973 г. научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР, Евгений Павлович стал инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER (1977 г.).
Один из награждаемых — академик, выдающийся ученый в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Павлович Велихов сегодня, 2 февраля, отмечает свой 86-й день рождения.
Он является также Героем Социалистического Труда, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»: IV степени (2010 г.), III степени (2000 г.), II степени (2005 г.) и I степени (2015 г.).
Евгений Крутов родился 23 марта 1978 года в городе Иваново. Учился в городе Жуковском. В 1996 году молодой человек успешно окончил общеобразовательную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой в городе Ейске, Краснодарский край. Позднее поступил в Качинское высшее военное училище летчиков, расположенное в городе Волгограде.
Впоследствии, в 2001 году, Крутов окончил Армавирское высшее военное авиационное краснознаменное училище летчиков имени Кутахова. По окончании военного вуза проходил службу в качестве летчика-инструктора Военно-воздушных сил в учебном авиационном полку Краснодарского высшего авиационного военного института.
Далее, в 2005 году, получил дополнительное образование, завершив курс обучения в школе летчиков-испытателей имени Федотова.
Непосредственно по окончании вышеуказанной школы занял должность летчика-испытателя 2-го класса Летно-исследовательского института имени Громова.
Постановлением губернатора Московской области
Медалью Нестерова награждаются военнослужащие Военно-воздушных сил, авиации других видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лётный состав гражданской авиации и авиационной промышленности за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и манёврах, за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство самолётовождения.
Напомним, в октябре 2019 года за заслуги в области лётных испытаний и исследований новой авиационной техники, способствующих прогрессу отечественной авиации, Евгений Крутов был награждён медалью Нестерова.
Медаль названа в честь Петра Николаевича Нестерова — российского военного лётчика, основоположника высшего пилотажа.
Цитата с сайта Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.