Президент России Владимир Путин сегодня, 2 февраля, вручит в Кремле государственные награды. В ходе торжественной церемонии будет отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей, сообщает сайт Кремля.

Звездой Героя России глава государства наградит лётчика-испытателя Лётно-исследовательского института Евгения Крутова. Звания Героя Труда России удостоены шесть человек: почётный президент НИЦ «Курчатовский институт» академик Евгений Велихов, президент Национального центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, гендиректор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, управляющий директор компании «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Высшей степени ордена «За заслуги перед Отечеством» удостоены ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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