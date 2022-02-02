Варшава, 2 февраля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 2 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 56 051 новый случай заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 318 человек.

В больницах по состоянию на 2 февраля находятся 15 144 пациента с COVID-19. Из них 1 631 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксирован 4 981 321 случай заражения коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 105 753 человека.