София, 2 февраля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев был вынужден в очередной раз отправиться на самоизоляцию по причине заражения коронавирусом его супруги. Об этом 2 февраля сообщила софийская газета «24 часа».

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

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Согласно официальной информации, сданный накануне Десиславой Радевой соответствующий тест на коронавирус дал положительный результат. При этом самочувствие самого главы болгарского государства врачам опасения не внушает.

Предполагается, что в течение ближайшей недели Р. Радев будет работать в режиме удаленного доступа из своей резиденции в Софии. Запланированные рабочие консультации и встречи пройдут по видеосвязи.

Напомним, в январе нынешнего года президент Болгарии уже находился на карантине после заседания совета министров, где присутствовал зараженный COVID-19 чиновник.