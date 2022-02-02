Стокгольм, 2 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. 2 февраля журналисты немецкой Deutsche Welle опубликовали интервью с министром обороны Швеции Петером Хульквистом, который рассказал о нынешней ситуации в области безопасности в Европе и о «неприемлемых действиях» России на границе с Украиной.

Government.se Петер Хультквист

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По словам Хультквиста, тот факт, что Россия разместила более 100 000 солдат возле территории Украины, оказывает «реальное влияние на общую ситуацию с безопасностью», а также оказывает давление на Швецию.

«Мы готовы защищать Швецию, и поэтому у себя на Готланде мы продолжим нашу работу», — сказал министр.

Отмечается, что интервью записывалось на шведском Готланде, расположенном в Балтийском море.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».