Стокгольм, 2 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В течение последних двух лет регион Стокгольм сталкивался с серьезным «давлением» из-за пандемии коронавируса. Однако теперь администрация столичного лена готова объявить о том, что всех бюджетников ожидают дополнительные выплаты и другие приятные бонусы. Об этом 2 февраля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

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Выплата в размере 1 000 евро предусмотрена для всех бюджетников, кто работал в регионе Стокгольм с 1 июля прошлого года. Отмечается, что ее не получат политики, их помощники, а также директора ведомств.

«Наши сотрудники в регионе Стокгольм приложили невероятные усилия», — заявила на пресс-конференции мэр Стокгольма Ирен Свенониус.

По ее оценкам, около 43 000 человек имеют право на получение допвыплат. Более того, их график работы будет пересмотрен, чтобы они смогли уйти в дополнительный оплачиваемый отпуск.