Москва, , 15:08 — REGNUM Благодаря президенту Владимиру Путину Россия совершила огромный скачок в развитии, в том числе впервые приблизилась к решению жилищного вопроса. Об этом депутат Государственной думы («Единая Россия») Владимир Ресин заявил 2 февраля в Кремле на церемонии вручения государственных наград.

Ознакомление с планом экспериментального жилого района. Справа – мэр Москвы Юрий Лужков, слева – заместитель мэра Владимир Ресин Kremlin.ru

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«Я могу с уверенностью сказать, что благодаря вам и вашей команде, уважаемый Владимир Владимирович, Россия совершила огромный скачок в развитии. Экономический подъём, рост благосостояния граждан, социальные гарантии — далеко не все достижения, которые можно поставить в заслугу нашему президенту», — сказал Ресин.

Он напомнил, что Путин начал руководить страной не в самый простой период, но создал сильное и стабильно развивающееся государство. Так, в минувшем году Путин заявил о впервые появившейся возможности решить жилищный вопрос. Чтобы лозунг «Каждой семье — по отдельной квартире» стал действительностью, в год должно сдаваться по 120 млн кв метров жилья.

«Это реальные цифры. В 2021 году в целом по России построено и принято в эксплуатацию 90 млн, причём рост приличный был по отношению к предыдущим годам», — добавил Ресин.

Он подчеркнул, что сомнений нет: команда, руководящая строительным комплексом России, и та система, которую она выбрала, решит задачу, которая прежде была недостижима. В России к ней шли много лет.

«Почва действительно подготовлена, и это действительно можно решить», — сказал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля Владимир Путин вручил государственные награды деятелям науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей. Владимира Ресина глава государства наградил Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Этой же награды удостоены государственный советник юстиции Борис Кравцов и глава «Транснефти» Николай Токарев.

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