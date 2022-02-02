Стокгольм, , 14:38 — REGNUM По мнению региональной администрации лена Сконе (юг Швеции), пандемия коронавируса, похоже, сходит на нет, поскольку нагрузка на систему здравоохранения достигла своего пика и находится на плато. Об этом 2 февраля заявил региональный директор Сконе Альф Йонссон на пресс-конференции, передает телеканал SVT.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Теперь мы уже можем наблюдать начало конца пандемии для всех тех, кто был привит тремя дозами вакцины», — отметил Йонссон в ходе пресс-конференции.

По его словам, Швеция вскоре последует примеру Дании и Норвегии, которые на этой неделе сняли большую часть ковид-ограничений.

«Вполне вероятно, что Швеция в ближайшее время будет относиться к COVID-19 так же, как Дания или Норвегия», — отметил он.

В то же время журналисты отмечают, что главный инфекционист Сконе Ева Меландер более осторожна с прогнозами, поскольку распространение коронавируса в регионе все еще велико. По ее данным, на прошлой неделе было зарегистрировано чуть более 31 тысячи новых случаев коронавируса, что является рекордным значением с начала пандемии.