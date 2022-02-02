Ереван, 2 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 9658 исследований на коронавирус, из которых 3956 показали положительный результат, что стало «рекордом» для республики. Об этом 2 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 374 878 носителей коронавируса. Из них 341 355 справились с инфекцией, в том числе 5276 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 23 923 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9600 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали семь таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 7890 тестов на коронавирус 3127 были с положительным результатом. 74 человека медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали пять случаев смерти.