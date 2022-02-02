Москва, 2 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Глава государства Владимир Путин 3 февраля планирует принять участие в форуме общероссийской общественной организации «Деловой России». Об этом сегодня, 2 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он уточнил, что выступление президента состоится в формате видеоконференции.

«Принять участие в форуме Путина в декабре пригласил руководитель «Деловой России» Алексей Репик», — добавил Песков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин пообщался с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком 22 декабря 2021 года.

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