Москва, 22 декабря 2021, 13:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообщается с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Встреча запланирована на сегодня, 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что в декабре организация «Деловая Россия» свой 20-летний юбилей.
Помимо этой рабочей встречи у президента РФ во второй половине дня 22 декабря запланирован международный телефонный, а также несколько закрытых встреч.
Также российский лидер продолжает подготовку к пресс-конференции, которая состоится 23 декабря.