Москва, 2 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Кремле не исключают варианта, при котором Украина может напасть на территорию российского Крыма. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым. <…> Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать», — сказал Песков.

По его словам, соответствующую возможность не исключает и стратегия национальной безопасности украинского государства.