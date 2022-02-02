Курск, 2 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 87 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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2 февраля зарегистрировано 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 53 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 88 тыс. 65 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 81 тыс. 508 пациентов, в том числе 282 — за последние сутки.

Всего скончались 2190 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.