Париж, 2 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Некоторые ограничительные меры, введенные на фоне борьбы с коронавирусом во Франции, прекращают своё действие со 2 февраля. Об этом сообщает правительство страны.

https://pixabay.com Маска

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Отмечается, что будет отменено обязательное ношение медицинских масок в общественных местах под открытым небом, в том числе около учебных заведений, на рынках и в очередях.

Кроме того, маску больше не требуется надевать во время пользования подъемниками на горнолыжных курортах.

Также отменяется режим обязательной удаленной работы. Работодателям по-прежнему рекомендуется разрешить части сотрудников работать из дома, но штрафов за это нарушение нет.

От ограничения на количество посетителей освобождаются культурные учреждения и спортивные объекты, в которых предусмотрены сидячие места.

С 16 февраля возобновить работу смогут танцевальные партеры концертных залов и дискотеки. Тогда же в барах вновь разрешат есть и пить стоя. Кроме того, отменят запрет на употребление пищи и напитков на стадионах.

Отметим, что 25 января во Франции был зафиксирован рекорд по числу заразившихся — более 500 тыс. За минувшие сутки выявлено 416,8 тыс. случаев. При этом в стране на 27 января вакцинировано 77% населения.