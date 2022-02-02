Таллин, 2 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Председатель входящей в правительство Эстонии Центристской партии, бывший премьер-министр Юри Ратас потребовал от партнеров по коалиции — Реформистской партии — ответа на предложения по отмене ковид-ограничений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Об этом сам Ратас сообщил порталу гостелерадиовещания ERR, отметив, что во вторник, 1 февраля, две партии не смогли прийти к единому решению. «Центристская партия недовольна кабинетным заседанием правительства. Принятых решений для нас слишком мало», — заявил он.

По словам лидера центристов, общество «с нетерпением» ждет отмены паспортов вакцинации: «Нужна конкретная дата, и Центристская партия сделала свое предложение — это может быть 7 февраля 2022 года».

Ратас не согласился с позицией премьер-министра, главы реформистов Каи Каллас, которая считает, что паспорта вакцинации нужно отменять только тогда, когда спадет нынешняя волна заражений коронавирусом.

Ратас особо подчеркнул, что конкретное решение по вопросу должно быть принято в четверг, 3 февраля, во время ближайшего заседания кабинета министров двух партий. Что произойдет, если решение не будет принято, он не уточнил.