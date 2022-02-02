Канберра, 2 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Министр по уходу за престарелыми гражданами Австралии Ричард Колбек, был настолько занят в разгар кризиса, вызванного распространением «Омикрона» в домах по уходу за пожилыми людьми, что не смог явиться в сенат для дачи показаний 14 января. Однако 2 февраля выяснилось, что Колбек вместо того, чтобы отвечать на вопросы парламентариев в тот же день посетил турнир по крикету в Хобрате, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Отвлечение времени и ресурсов… на дачу показаний в сенатском комитете в это критическое время повлияет на срочную и важную работу, которой занимается мое департамент», — оправдывал Колбек свое нежелание поговорить с сенаторами.

Перед сенаторами он все же выступил. И во время парламентских слушаний 2 февраля ему пришлось объяснять мотивы своего поведения. Однако Колбек не стал раскаиваться и начал защищать свое решение посетить турнир по крикету, заявив, что он «продолжал уделять внимание уходу за престарелыми», пока был в Хобарте.

«Все эти выходные я работал над вопросами, связанными с деятельностью обоих министерств, но особенно над уходом за престарелыми», — заявил Колбек во время слушаний.