Канберра, 2 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. 1 февраля десятки манифестантов собрались на лужайке возле Национальной библиотеки в Канберре в знак протеста против принудительной вакцинации от COVID-19 в Австралии. После того, как они попытались разбить лагерь возле библиотеки, полиция вмешалась в происходящее. Об этом 2 февраля сообщил телеканал Nine News.

Brian ireland Канберра

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В отделении столичной полиции уже подтвердили, что была арестована женщина после того, как она якобы напала на стражей правопорядка. Впоследствии ей было предъявлено обвинение. Когда двое мужчин попытались помешать аресту женщины, они также были задержаны и обвинены в препятствовании работе полиции.

Столкновения протестующих с полицией привели к тому, что в происходящее вмешались медики, которые оказали помощь двум пострадавшим. К счастью, до госпитализации дело не дошло.

Отмечается, что среди дебоширов были замечены члены анархистских движений.